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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 1,762 liradan satıldı.

02.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 1,762 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
EN YÜKSEK
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,7621,762
Ekmeklik diğer buğday 1,6291,687
Düşük vasıflı buğday 1,6751,685
ARPALAR
Arpalar 1,3111,320
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,2801,341

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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