Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 1,762 liradan satıldı.
02.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 1,762 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,762
|1,762
|Ekmeklik diğer buğday
|1,629
|1,687
|Düşük vasıflı buğday
|1,675
|1,685
|ARPALAR
|Arpalar
|1,311
|1,320
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,280
|1,341
Kaynak: AA