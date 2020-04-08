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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,710-1,772 liradan satıldı.

08.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:04
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,710-1,772 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,710 1,772
Ekmeklik diğer buğday1,680 1,707
Düşük vasıflı buğday
1,659
1,764
ARPALAR


Arpalar
1,304
1,368
DİĞER HUBUBATLAR


Mısır
1,330
1,346
BAKLİYATLAR
Fasulye11,011 11,011

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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