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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,696-1,775 liradan satıldı.

13.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:16
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,696-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,8981,898
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,6961,775
Ekmeklik diğer buğday 1,7291,860
Düşük vasıflı buğday 1,6991,742
ARPALAR
Arpalar 1,3441,357
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,3311,366
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,4867,486

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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