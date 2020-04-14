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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,708-1,775 liradan satıldı.

14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:06
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,708-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,9321,932
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,7081,775
Ekmeklik diğer buğday 1,7021,702
Düşük vasıflı buğday 1,6901,744
ARPALAR
Arpalar 1,3281,332
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,3291,355

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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