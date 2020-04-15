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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,736-1,787 liradan satıldı.

15.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:20
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,736-1,787 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,8901,921
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,7361,787
Ekmeklik diğer buğday 1,6461,739
Düşük vasıflı buğday 1,7451,773
ARPALAR
Arpalar 1,3031,342
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,3111,352
BAKLİYATLAR
Fasulye 8,25510,450

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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