Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,735-1,748 liradan satıldı.
16.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:48
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,892
|1,903
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,735
|1,748
|Ekmeklik diğer buğday
|1,700
|1,716
|Düşük vasıflı buğday
|1,700
|1,761
|ARPALAR
|Arpalar
|1,307
|1,348
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,327
|1,354
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|10,008
|10,008
Kaynak: AA