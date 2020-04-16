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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,735-1,748 liradan satıldı.

16.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:48
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,735-1,748 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,8921,903
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,7351,748
Ekmeklik diğer buğday 1,7001,716
Düşük vasıflı buğday 1,7001,761
ARPALAR
Arpalar 1,3071,348
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,3271,354
BAKLİYATLAR
Fasulye 10,00810,008

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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