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Konya Ticaret Borsası'ndan Nizip Ticaret Borsası'na ziyaret

Konya Ticaret Borsası (KTB) yönetim kurulu ve meclis üyeleri Nizip Ticaret Borsası'nı (NTB) ziyaret etti.

27.09.2019 15:18Konya Ticaret Borsası'ndan Nizip Ticaret Borsası'na ziyaret
Konya Ticaret Borsası (KTB) yönetim kurulu ve meclis üyeleri Nizip Ticaret Borsası'nı (NTB) ziyaret etti.
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis üyelerinden oluşan heyeti, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim ve Meclis kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Meclis Başkanı Mahmut Şahin, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete NTB'nin çalışmaları, faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.
KTB Başkanı Hüseyin Çevik ise, "Borsalarımızı ziyaret ediyor, fikir alışverişlerinde bulunarak istişareler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisine gösterdikleri misafirperverlik ve yakınlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bizlerde Nizip Ticaret Borsasını Konya'da ağırlamak istiyoruz." dedi.
Ziyaret karşılıklı hediyelerin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Konya, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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