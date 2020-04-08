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Konya Ticaret Odası ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeleri yayımladı

Konya Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeleri sektörel bazda yayımladı.

08.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:52
Konya Ticaret Odası ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeleri yayımladı
Konya Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeleri sektörel bazda yayımladı.
Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle oda üyelerinden gelen sorunlar, çözüm önerileri ve taleplerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aktarılmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklanan ekonomi paketleriyle ilgili güncel gelişmelerin Konya Ticaret Odasının internet sitesinden takip edilebildiği kaydedilen açıklamada, "Oda üyeleri koronadestek@kto.org.tr elektronik posta adresinden, (0532) 404 92 99 WhatsApp hattından ve (0332) 221 5292 numaralı telefondan Kovid-19 kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerle ilgili soru ve görüşlerini iletebilirler." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Konya, Güncel
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