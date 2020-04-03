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Konya Ticaret Odasından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, tüm oda üyelerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye çağırdı.

03.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:34
Konya Ticaret Odasından
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, tüm oda üyelerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye çağırdı.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun destek verdiğini belirtti.
"Konya Ticaret Odası olarak koronavirüs salgınına karşı mücadelede yer almak, bu zor dönemde milletçe gösterdiğimiz dayanışmaya katkı vermek için tüm üyelerimizi Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullanan Öztürk, tüm dünyayı etkileyen salgına karşı Türkiye'nin büyük bir mücadele örneği gösterdiğine dikkati çekti.
Öztürk, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de olağanüstü bir süreç yaşanmasına yol açan Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerle birlikte hayatın da devam ettiği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Yaşadığımız bu zor süreçte hükümetimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve tüm vatandaşlarımızla ülkemizi yeniden güzel günlere kavuşturmak için birlik ve beraberlik içindeyiz. Milletçe gösterdiğimiz bu dayanışmamız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile perçinlenmiştir. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan kampanyanın tüm milletimizin bir kez daha kenetlenmesine vesile olacağına inanmaktayız. Bu necip milletin ferasetiyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz."
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Kaynak: AA

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