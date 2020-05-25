KONYA TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı

TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralıKONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletteki çift yaşamını yitirdi, 2 çocukları ise yaralandı.

25.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:05
TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletteki çift yaşamını yitirdi, 2 çocukları ise yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette gitmekte olan Hikmet Gün (35) yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe (6) ve Elif Ayşe (10) yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K (43) ise ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
( KONYA TIR’ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akşehir, Konya, Güncel, Haber

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