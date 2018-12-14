Konya Tır, Mezarlığa Daldı

Tır, mezarlığa daldı Konya
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atıp mezarlığa daldı. Birkaç mezarlık TIR'ın altında kalırken sürücü Eyüp
Biltekin de yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Konya- Adana
karayolu Tatlıcak
Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Biltekin yönetimindeki 32 KF 920 plakalı yem yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan TIR, yolun kenarındaki Tatlıcak Mezarlığı'nın duvarını yıpı, içeri girdi. Yem çuvalları etrafa saçılırken, bir kaç mezarlıkta TIR'ın altında kaldı. Yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü Biltekin, sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansla Meram
Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Biltekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'ın elektrik hattı direklerine zarar vermesi nedeniyle de bölgede yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.
Tatlıcak,Eyüp,Konya
14 Aralık 2018 Cuma 10:11