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KONYA TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 'Namus meselesi' dedi

TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü: 'Namus meselesi' dediKONYA'da TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurup, polise teslim oldu.

07.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:09
TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü: 'Namus meselesi' dedi
KONYA'da TIR şoförü Yusuf Özyörük (33), önce kamyon bakım servisindeki Halil İbrahim Uzun'u (33), ardından başka bir iş yerindeki Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i tabancayla başlarından vurup, polise teslim oldu. Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'Namus meselesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.
İlk olay, saat 10.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ankara Caddesi'nde bir kamyon bakım servisinde meydana geldi. Yusuf Özyörük, 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla bakım servisine gelip, iş yerinde çalışan Halil İbrahim Uzun'a tabancayla ateş edip kaçtı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Uzun, yere yığılırken, durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KAÇIP, 2 KİŞİ DAHA VURDU
Geldiği hafif ticari araçla kaçan Yusuf Özyörük, bu kez merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'taki bir iş yerine gitti. Özyörük, burada da iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'e tabancayla kafalarına ateş açtı. Saldırının ardından kaçan Özyörük, yakındaki polis merkezine giderek 2 farklı noktada 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerine de polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek, sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Özyörük'ün ilk ifadesinde cinayetleri 'Namus melesi' yüzünden işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
( KONYA TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü ’Namus meselesi’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Halil İbrahim Uzun, Güncel

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KONYA TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 'Namus meselesi' dedi
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Haberler ›› Güncel ››KONYA TIR şoförü, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 'Namus meselesi' dedi - Haberler

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