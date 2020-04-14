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Konya toplu ulaşımda model oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uyguladığı dezenfeksiyon işlemleri ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin düzenlemelere devam ediyor.

14.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:28
Konya toplu ulaşımda model oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uyguladığı dezenfeksiyon işlemleri ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin düzenlemelere devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda, araçların içerisine yerleştirdiği el dezenfektanları ve ücretsiz maske dağıtımı gibi uygulamaya geçirdiği tedbirlerle toplu ulaşımda da model olduğu belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım araçlarını kullanma oranlarının yüzde 18 oranına kadar düştüğünü vurguladı.
Tedbirler göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan sayıda toplu taşımanın hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hemşehrilerimizden de toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Özellikle dolu ibaresi yazan otobüslere binmeyelim. İhtiyaç kadar otobüsümüz hizmet vermektedir. Yoğunluk durumunda hemen ek seferler hızlıca ilave edilmektedir. Daha önce koltuklara sosyal mesafeye uyulmasına yönelik uyarılar asan belediyemiz, ayaktaki yolcuların da mesafeye uyması için araçların tabanına da sosyal mesafe kurallarını hatırlatan görseller yapıştırdı. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız."
Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin, maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından üretilen maskeleri, toplu ulaşım duraklarında vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ettiği ve otobüslerde şeffaf kabin uygulamasını kısa süre önce hayata geçirdiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel
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