Konya Trafik Kurallarını Hiçe Sayıp Geri Geri Gitti

Konya
'da işlek bir yolda otomobili geri geri kullanan sürücü trafik kurallarını hiçe saydı. Alt geçitte geri geri ilerleyen sürücü, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler, dün Selçuklu
ilçesi Horozluhan Mahallesi Lamcı Alt Geçidinde kaydedildi. Trafiğin yoğun olduğu sanayi bölgesinde otomobiliyle geri geri giden sürücü görenleri şaşkına uğrattı. Trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak alt geçitte geri geri ilerleyen sürücüyü, başka bir sürücü cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.
Selçuklu,Konya
25 Kasım 2018 Pazar 13:18