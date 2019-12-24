Haberler » Güncel » Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv - Haber

Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararıKonya'da yürütülen FETÖPDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:14
TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı
Konya'da yürütülen FETÖPDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 30 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 7'si daha önce ihraç edilen 23'ü muvazzaf toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı üzerine de Konya merkezli 23 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Konya tsk'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon 30 gözaltı kararı -arşiv

TSK, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Haber
11:42   Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Haber
11:42   Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Haber
11:42   Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
11:42   Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
24.12.2019 11:47:12