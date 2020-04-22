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KONYA Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteriHava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

22.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:56
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. 'Meclis'in açılışının 100'üncü yılını ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz' başlığıyla paylaşılan videoda, "Türk Yıldızları bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi. KONYA Türk Yıldızları’ndan 23 Nisan’a özel gösteri

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Konya, Güncel , Haber
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