Konya Türkiye'de Buğday Ekim Alanı Azalmasına Rağmen, 21 Milyon Ton Rekolte Bekleniyor

Türkiye
'de buğday ekim alanı azalmasına rağmen, 21 milyon ton rekolte bekleniyor Konya
Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu
, Türkiye genelinde bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 10'a yakın bir azalma beklediklerini; ancak yağış dağılımın düzenli olması nedeniyle alınacak yüksek verimle bu açığın kapatılacağını söyledi. Soylu, Bu yıl ülkemizde yağışlar çok iyi geçti. Türkiye genelinde geçen yıla göre yüzde 40, İç Anadolu Bölgesi
'nde ise yüzde 33'lük bir artış oldu. Yağışları güzel aldıkları için bitki gelişimleri çok güzel gidiyor. Bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 10'a yakın bir azalma bekliyoruz; ancak yağışlar nedeniyle alınacak yüksek verimle bu açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Geçen yıl 20 milyon civarında bir rekolte oldu. Bu yılda 20 ila 21 milyon ton rekolte bekliyoruz.dedi.
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Soylu, bu yıl yağışlarda artış olması nedeniyle bitki çıkışlarının güzel olduğunu, rekolte konusunda geçen yılı yakalayacaklarını söyledi. Soylu, Tarım sezonu olarak iyi bir yıl geçirdğimizi söyleyebilirim. Özellikle hububat açısından 2018'deki ekimlerin çıkışları gayet güzel. Şu an da bitki gelişimleri de çok güzel. Gerek Konya Ovası'nda gerekse Türkiye genelinde en belirleyici husus yağışlar ve yağışların düzenli dağılımı. Bu yılda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26'lık bir artış geçen yıla göre Türkiye geneline göre ise yüzde 40'lık bir artış var. İç Anadolu
bölgesinde yine geçen yıla göre yüzde 33 oranında bir artış var. Uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 16'lık bir artış söz konusu. Özellikle buğday, arpa ekim alanlarında şu an da sağlıklı bir bitki gelişiminin olduğunu verim potansiyeli yüksek bir ortamın hazırlandığının göstergesi. Eğer önümüzdeki mart, nisan ve mayıs da da dengeli bir yağış alıdğımız zaman çok ciddi şekilde rokelteye pozitif etki yapacaktır.diye konuştu.
YÜZDE 10'LUK BİR AZALMA BEKLİYORUZ
Buğday ekim alanlarında yüzde 10'luk bir azalma beklediklerini; ancak rekoltenin yüksek olacağını belirten Soylu, şunları söyledi
Son yıllarda özellikle buğdayda üretim ve ekim alanında bir azalış söz konusu. Bu azalmayıda nispeten olsun bu rekolte artışıyla kapatma potansiyelimiz şu an da mevcut. Her yıl Türkiye'de iklim değişiyor. Kurak geçen yıllarda buğdayda çok ciddi bir azalma olacaktır. Türkiye genelinde bu sene ekim alanlarında yüzde 10 gibi bir azalma tahmin ediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam demek. Türkiye'de her yıl 7-7.5 milyon hektar civarında bir buğday ekim alanının düşündüğümüz zaman bu ciddi bir rakam. 500-700 bin hektarlara tekabul ediyor. Bunu ancak böyle düzenli bir yağış ve verimli bir yılda telafi edebiliriz. 2018 yılında 20 milyonlar civarnda bir rekolte oluştu. 2019 da böyle giderse yine 20 ila 21 milyon ton aralığında bir buğday rekoltesi tahmin edebiliriz. Ekim alanlarındaki azalmayı yüksek verimle kapatacağımızı düşünüyorum. 2019 da oluşacak buğday fiyatları, karlılık durumu, 2019-2020 sezonunda çiftçinin buğdaya bakış açısını belirleyecektir. Çünkü bizim çiftçimizin özelliği; bir ürüne küstüğü zaman geri dönüşü biraz yavaş oluyor. Bu yıl verimli gider ve fiyatlarda iyi giderse çiftçimizi buğdayla yeniden barıştırırız. Bu hem çiftçimiz açısından hemde ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli.
Konya, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA