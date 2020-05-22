KONYA UCLG Eş Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı

UCLG Eş Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajıBİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı (TDBB) yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya belediyelerine yayınladığı...

22.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:35
UCLG Eş Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı
BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı (TDBB) yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya belediyelerine yayınladığı mesajında "Ramazan Bayramı'nın Kovid-19 salgını başta olmak üzere tüm hastalıkların sona erdiği, dünyaya barışın egemen olduğu, insanların birbirlerini kardeşlik duyguları ile sevdiği bir geleceğe vesile olmasını niyaz ediyorum dedi.
Uğur İbrahim Altay, yayınladığı mesajında dünyanın dört bir tarafında yaşayan Müslümanlar olarak ramazan ayını, oruç tutarak, daha çok ibadet ederek; paylaşarak, fakir, hasta ve güçsüzlere her zamankinden çok sahip çıkarak geçirdiklerini söyledi. Altay, "Sonunda da Allah'ın mükafat olarak sunduğu bayrama ulaştık. Bayramlar Müslümanlar için tüm erdemlerin harmanlandığı günlerdir. Bizler bayramlarda din kardeşlerimizle bayramlaşırken; Allah'ın merhamet, şefkat ve sevgi denizinden tüm insanlığı nasiplendirmeye gayret eder, dua ederiz. Bu müstesna günlerde küsler barışır, kavgalar sona erer, kardeşlik duyguları ön plana çıkar. Özetle; bayramlar günümüz insanoğlunun muhtaç olduğu tüm güzellikleri bağrında saklar dedi.
Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Altay, şunları söyledi
"Bu virüsü atlatmak için tüm şehirler ve ülkeler olarak tedbirler uyguladık. Bizler Türkiye'de bu süreci Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin aldığı tedbirler, sosyal destek çalışmaları, hastanelerimizin kapasitesi, doktorlarımızın fedakarlıkları ile diğer ülkelere nazaran daha sorunsuz atlattık. Konya olarak da bu süreçte yaptığımız dezenfeksiyon çalışmaları, sosyal destek programları ve aldığımız tedbirlerle örnek olduk. Dünyadaki tüm şehirlerin yaşadığı bu kötü günleri, el ele vererek en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Ramazan Bayramı'nın İslam dünyası ve tüm İnsanlık alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayramın, Covid-19 salgını başta olmak üzere tüm hastalıkların sona erdiği, dünyaya barışın egemen olduğu, insanların birbirlerini kardeşlik duyguları ile sevdiği bir geleceğe vesile olmasını niyaz ediyorum." KONYA UCLG Eş Başkanı Altay’dan dünya belediyelerine bayram mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

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