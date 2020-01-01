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Konya ulaşımında 'ATUS' farkı

Konya Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik hizmetlerinden ATUS, 2019 yılında kullanıcılar tarafından milyonlarca kez ziyaret edildi.

01.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:59 Konya ulaşımında 'ATUS' farkı
Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik hizmetlerinden ATUS, 2019 yılında kullanıcılar tarafından milyonlarca kez ziyaret edildi.

Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşların hayatını kolaylaştıran ATUS uygulaması, Konya halkının yoğun ilgisine en hızlı şekilde karşılık verdi. Vatandaşların toplu ulaşımı daha verimli, daha kolay kullanabilmesini ve duraklarda daha az beklemesini sağlayan ATUS, Konyalılar tarafından en çok kullanılan uygulamaların başını çekti. 2019 yılında ATUS; internet sitesi, mobil uygulama ve SMS servisi ile 63 milyon 442 bin 818 kez ziyaret edilerek 2018'in ziyaret rakamlarını geride bıraktı. Yıl içinde 'atus.konya.bel.tr' adresinden 35 milyon 106 bin 506 görüntüleme sayısına ulaşan sistemin Konya mobil uygulaması 22 milyon 732 bin 800 görüntüleme alırken, SMS ile sorgulanma sayısı ise 5 milyon 603 bin 512 oldu.

ATUS, Konya genelindeki 184 durakta bulunan akıllı durak ekranlarından da toplu ulaşım araçlarının tahmini geliş süresini anlık olarak göstererek vatandaşların gidecekleri yere daha kolay gitmesini olanak sağlıyor. - KONYA

Konya, SMS, Güncel

Kaynak: İHA

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