Haberler » Spor » Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak - Spor

Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak

Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

24.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:47Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak
Uluslararası Yıldız Erkekler Turnuvası, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konya, sporda uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda 26 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Yıldız Erkekler Turnuvası'nda; Türkiye ile birlikte Letonya, Litvanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya U15 ve U16 takımları mücadele edecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Salonunda düzenlenecek müsabakaları basketbol severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pazar günü turnuvanın ilk maçında Türkiye U15 kategorisinde saat 17.30'da Rusya ile, U16 kategorisinde ise saat 19.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek. - KONYA

basketbol, Konya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:18  Mustafa Cengiz: "Yönetim olarak idari ve sosyal anlamda Arda Turan'ın Galatasaray'a yararlı...
17:17  Mustafa Cengiz: "Fatih Terim'in 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı"
17:21  Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir
17:15  Mustafa Cengiz: "Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür.
17:18  Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray eşleşmesi
24.01.2020 17:28:12