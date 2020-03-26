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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günüUMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 12'nci günlerini geçiriyor.

26.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:32
Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü
UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 12'nci günlerini geçiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar ise tedbir amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Umreden dönenlerin karantina altında 12'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalan bazı kişiler, kendi aralarında şarkı söyleyip, oynadıkları ve yemek dağıtıldığı anlarda cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, paylaştı.
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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 12’nci günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Konya, Umre, Güncel

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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günü

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