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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü

Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 6'ncı günlerini geçiriyor.

20.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:35
KONYA Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü
Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü
UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 6'ncı günlerini geçiriyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan bir aile hekiminin ise yurtta kalan hastasının, tansiyon ilaçlarını kargoyla ulaştırması dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nca geçen pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler karantina altındaki 6'ncı günün geçirirken, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yurtta sessizlik hakim. Bazıları odalarının penceresinden bakıp hava alırken, bazılarının da yakınları tarafından gönderilen yiyecekleri pencere önlerinde muhafaza etmeye çalıştığı görüldü. Yakınları ise umreden dönenler için kıyafet ve giyecek getirmeye devam ediyor. Getirilen eşyalar görevliler tarafından yurtta kalanlara teslim ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan bir aile hekiminin ise yurtta kalan hastasının, tansiyon ilaçlarını kargo ile ulaştırması dikkat çekti.
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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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