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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 7'nci günü

Umreden dönenlerin karantinada 7'nci günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 7'nci günlerini geçiriyor.

21.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:36
Umreden dönenlerin karantinada 7'nci günü
UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 7'nci günlerini geçiriyor.
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenlerin karantina altında 7'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalanların bazıları, odalarının pencerelerinden dışarı bakarken, bazıları da yakınları tarafından gönderilen yiyecekleri yine pencere kenarlarında muhafaza ediyor. Aileler tarafından getirilen kıyafet ve giyecekler ise görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim ediliyor. Karantina altında kalanlar dışarda kendilerini bekleyen yakınlarına el sallıyor.
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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 7’nci günü

Kaynak: DHA

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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 7'nci günü
Etiketler : Suudi Arabistan, Karantina, Konya, Güncel

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