KONYA Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor.
22.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:06
Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi Yurtta karantina altında 8'inci günlerini geçirenlerden bazıları odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesine çıkıp hava alıyor. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi Yurtta karantina altında 8'inci günlerini geçirenlerden bazıları odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesine çıkıp hava alıyor. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KONYA Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
Etiketler : Suudi Arabistan, Konya, Umre, Güncel