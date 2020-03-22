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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü

Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor.

22.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:06
Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya 'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi Yurtta karantina altında 8'inci günlerini geçirenlerden bazıları odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesine çıkıp hava alıyor. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 8’inci günü

Kaynak: DHA

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KONYA Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
Etiketler : Suudi Arabistan, Konya, Umre, Güncel

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