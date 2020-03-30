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KONYA Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta erteleme

Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta ertelemeUMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu...

30.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:19
Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta erteleme
UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'daki 2 KYK yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemi, 1 hafta ertelendi.
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların, dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.
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KONYA Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta erteleme

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Konya, Güncel

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KONYA Umreden dönüp, karantina süresi dolanların tahliyesine 1 hafta erteleme
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