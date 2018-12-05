Konya Uyuşturucu Operasyonu 14 Gözaltı

Konya
'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet Ecstasy hap ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:45