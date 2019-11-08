Haberler » Güncel » Konya-uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Haber

Konya-uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandıKonya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

08.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:10

Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Konya'nın ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen evlere yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 7 gram eroin, 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(

Konya-uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:48   Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
16:48   Mevlid-i Nebi Haftası
16:48   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Özgürlüğün garanti altında olmadığını kabul etmemiz lazım"
16:48   Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
16:47   "Marmaray'dan günde ortalama 365 bin yolcu faydalanıyor"
16:15   İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
15:19   9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
8.11.2019 16:48:56