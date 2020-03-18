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Konya Valiliği'nden, 'düğün ve yemekli toplantılar' uyarısı

KONYA Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda virüsün yayılmasına karşı düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi uyarısında bulundu.

18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34
Konya Valiliği'nden, 'düğün ve yemekli toplantılar' uyarısı

KONYA Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda virüsün yayılmasına karşı düğün ve yemekli toplantıların iptal edilmesi uyarısında bulundu. Duyuruda, "Bu bağlamda koronavirüsün yayılmasını engellemek adına alınan bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir" denildi.

Konya Valiliği resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse yönelik tedbir amaçlı düğün salonu, gazino, kafeterya, kıraathane gibi yerlerin kapatıldığı hatırlatıldı. Duyuruda bu tedbirlere rağmen düğün ve yemek organizasyonların taşra ilçelerinde devam edildiğine vurgu yapılarak, "Yapılan tüm uyarılara ve duyurulara rağmen taşradaki ilçelerimize bağlı bazı mahallelerimiz başta olmak üzere şehrimiz genelinde düğün, nişan gibi yemekli ve toplu organizasyonlar için bazı vatandaşlarımızın ısrarlarını sürdürdükleri yönünde haberler alınmaktadır. Virüsün yayılmasına karşı devletimizin dünyaya örnek olan titiz çalışmaları ve aldığı kararlar halkımızın sağlığını korumak adına yapılmaktadır. Düğünlerimizi ve yemekli toplu organizasyonlarımızı virüsün yayılmasına fırsat vermemek için iptal ederek, devletimizin müsaade edeceği zamanlarda yapmak önemli bir vatandaşlık görevi ve bu süreçte bir zorunluluktur.Bu bağlamda koronavirüsün yayılmasını engellemek adına alınan bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Güncel

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