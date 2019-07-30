Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya Valiliğinden Beyşehir'deki yangın ile ilgili açıklama

Konya Valiliği, Beyşehir ilçesindeki fabrika yangınına 51 araç ve 103 personel ile Antalya ve Isparta'dan 2 adet helikopter ile müdahale edildiğini açıkladı.

30.07.2019 12:21 Konya Valiliğinden Beyşehir'deki yangın ile ilgili açıklama
Konya Valiliği, Beyşehir ilçesindeki fabrika yangınına 51 araç ve 103 personel ile Antalya ve Isparta'dan 2 adet helikopter ile müdahale edildiğini açıkladı.

Beyşehir'de sabah saat 08.07 sıralarında Huğlu Mahallesi'nde bulunan bir silah fabrikasının çatısında çıkan yangınla ilgili Konya Valiliği açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yangına ilk etapta, Beyşehir ilçesine ait 5 itfaiye aracı ile müdahale edilmiş, akabinde ilimiz merkezinden 10, yakın ilçelerden 5 itfaiye aracı da olay yerine ulaşmış, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçların da katılımı ile yangına toplam 51 araç ve 103 personelle müdahale edilmekte olup, yangın kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Antalya ve Isparta illerinden 2 adet helikopter yangına müdahale için olay yerine sevk edilmiş ve çalışmalarına başlamışlardır. Fabrika içerisinde bulunan mühimmatın önemli bir kısmı kontrollü bir şekilde dışarı çıkarılmış olup, her hangi bir ölü ve yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - KONYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:40   Motosiklette 'çuvallı' yolculuk
15:37   Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
15:37   100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
15:36   Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi
15:33   26 yıllık öğretmen not bırakarak intihar etti
15:29   Gurbetçi ile yeğeni arasında "kavak" anlaşmazlığı
15:16   İstanbul'da yakalanan trafik magandalarına 8 bin 499 lira ceza