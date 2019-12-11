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"Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi

24 Kasım Öğretmen Günü'nde karşısında oturan kişiye "Birader sen öğretmen misin öğretmen gibi otur" sözleriyle gündeme gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, camiye ayakkabılarını çıkarmadan galoş takarak girdi.

11.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:02

Öğretmenler Günü'nde katıldığı bir törende "Birader sen öğretmen misin?" diyerek ön sıralarda oturan ve bacak bacak üstüne atan muhabire çıkışan Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu kez de camiye ayakkabıyla girdi. Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl dönümü kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret eden Toprak, ayakkabılarını çıkarmadı.

Öğretmenler Günü'nde yapmış olduğu çıkışla gündeme gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

BAKANLAR DA YER ALDI

Ziyarette Çevre Bakanı Murat Kurum ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte çok sayıda bürokrat da yer aldı. Etkinlikler çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Şems-i Tebrizi Cami ve Türbesi'nin de açılışı yapıldı.

AYAKKABILARINI ÇIKARMADI

Açılışın ardından iki bakan ve protokol heyeti ayakkabılarını çıkarıp camiye girerek dua etti. Vali Çakır'ın ise ayakkabılarını çıkarmak yerine üzerine galoş geçirerek camiye girmesi dikkat çekti.

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