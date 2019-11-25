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Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Cüneyt Orhan Toprak'ın bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı muhabir, Toprak'ın makamına giderek kendisinden özür dilediğini söyledi.

25.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:49

'da 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Cüneyt Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan muhabiri, "Öğretmen gibi otur" diyerek uyarmıştı. Vali tarafından tepki gören muhabir, Toprak'ın makamına giderek kendisinden özür diledi.

"UTANCIMDAN KAFAMI EĞİP DİNLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Konya'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı Anadolu'da Bugün Gazetesi muhabiri Ali Kuş (23), yaşananları anlattı. 4,5 aydır gazetede çalıştığını, takip ettiği Öğretmenler Günü programında fotoğraf çektikten sonra ön sırada boş gördüğü koltuğa yorulduğu için oturduğunu belirten Kuş şunları söyledi:

"Öğretmenler Günü programını takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezi'ne gittim. Programdan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra telefonumun ses kaydını açtım. Ardından orada bulunan boş bir koltuğa oturdum. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Bey'in bana seslendiğini fark ettim. 'Öğretmen misin birader?' dedi. Ben de ayağa kalkarak, 'Hayır muhabirim' dedim. Fakat benim söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Ben de utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım."

"MAKAMINA GİDEREK ÖZÜR DİLEDİK"

Toprak'ın makamına giderek kendisinden özür dilediğini söyleyen Kuş, şöyle devam etti:

"Bu sabah gazetemizin yazı işleri müdürü ile birlikte makamına giderek, gazetemiz adına özür diledik. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim."

NE OLMUŞTU?

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılan törenlerde Vali Cüneyt Orhan Toprak, konuşmasını yaptığı esnada öğretmen olduğu iddia edilen bir kişiyi bacak bacak üstüne attığı için azarlamıştı.

Vali Toprak ismi açıklanmayan kişiye "Sen öğretmen misin birader? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde güzel duygularla karşınıza geliyorum. Güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır" demişti.

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Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

Cüneyt Orhan Toprak, Orhan Toprak, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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