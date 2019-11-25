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Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?

Konya'da kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yapacağı sırada karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan bir öğretmene sert çıktı. Vali, "Sen öğretmen misin birader?" dedi.

25.11.2019 08:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:23

Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oturuşunu beğenmediği öğretmeni azarladı. Bacak bacak üstüne atan öğretmene sinirlenen Vali, öğretmene "Sen öğretmen misin birader?" diyerek tepki gösterdi.

"ÖĞRETMEN GİBİ OTUR DA GÖRELİM"

Konya'da düzenlenen bir programa katılan Vali Toprak, konuşma yapacağı sırada bir öğretmenin bacak bacak üzerine atmış vaziyette olduğunu gördü. Bu duruma sinirlenen Toprak, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." dedi. Valinin bu tavrının ardından salon adeta buz kesti.

"EĞİTİM ORDUSUNU RENCİDE EDİYORSUN"

Öğretmene yönelik eleştirisini sürdüren Vali Toprak, "Böyle güzel bir günde, güzel hareketlerle karşılanmak isteriz. Ayağını dikip valinin karşısında oturmak da ne? Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada rencide ediyorsun. Laf ile Öğretmenler Günü kutluyoruz, olmaz." dedi. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşmasına salondakiler de alkışlarla destek verdi.

Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?

Mustafa Toprak, Orhan Toprak, Konya, Güncel


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