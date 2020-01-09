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Konya Valisi Toprak, Beyşehir'de muhtarlarla buluştu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

09.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:34Konya Valisi Toprak, Beyşehir'de muhtarlarla buluştu
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Toprak'ın başkanlık ettiği ve Beyşehir Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da katıldı.
Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların dile getirdikleri ve kendilerine aktardıkları sorun ve talepleri istişare etmek üzere Beyşehir'de bulunduklarını söyledi.
Toplantıda, Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, muhtarlardan gelen gölet talepleri, hayvancılıkla ilgili sıkıntılar, genel asayiş konuları ve aktarılan birçok talep ve sorunlar ele alındı.
Toplantı sonunda Belediye Başkanı Adil Bayındır, Vali Toprak'a tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin minyatür çalışmasını takdim etti. Vali Toprak'a kök boyası ile yapılmış, Selçuklu motiflerinin yer aldığı el dokuması halı da hediye edildi.
Konya Valisi Toprak, Beyşehir'deki programlarının ardından daha sonra Derebucak ilçesini ziyaret etti. Toprak, Beyşehir-Derebucak yolunun 40. kilometresinde Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve yol açma çalışmalarını da inceleyerek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toprak, karla mücadele çalışması yürüten ekiplere gayretlerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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