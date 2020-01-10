Haberler » Güncel » Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı - Haber

Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derebucak'ta okul bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak oldu.

10.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:40Konya Valisi Toprak çocuklarla kartopu oynadı
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 'ta okul bahçesinde kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak oldu.
Toprak, yerel yöneticilerle bir araya gelmek üzere gittiği Derebucak'ta, Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulunun bahçesinde kardan adam yapan çocukları gördü.
Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, çocukların eğlencesine ortak olan Toprak, havuçtan burun yaptığı kardan adama Konyaspor atkısı taktı.
Toprak'a sohbet ettiği ilkokul öğrencilerinden biri kartopu atınca, Vali de ona karşılık verdi. Öğrencilerle bir süre kartopu savaşı yapan Vali Toprak'a, çok sayıda kartopu isabet etti.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da çocuklarla kartopu oynadı.
Öğrencilerin eğlenceli anları görüntülere de yansıdı. Toprak, "Size hediye verecektim ama bana savaş açtınız" sözleriyle şakalaştığı öğrencilere oyuncak verdi.
Vali Toprak, burada, okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim hakkında bilgi aldı ve onların taleplerini dinledi.
Toprak ve beraberindekiler daha sonra toplantıya katılmak üzere kaymakamlığa hareket etti.
Okulun ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinden Hüseyin Ballı, Vali Toprak'ı karşılarında görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Vali, kardan adam yapınca yanımıza geldi. Sonra ben ona kartopu attım, o da bize attı. Sonra herkes attı. Onlar attı, biz attık böyle devam etti, gitti. Biz yendik. Tabii hediye aldık, yenemeseydik hediyeyi unutacaktık. Çok eğlenceliydi. Çok sayıda isabet ettirdim. Valinin adamlarına da attık." diye konuştu.

Mustafa Toprak, Derebucak, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:59  Afyonkarahisar'da otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
10:58  Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Haber
10:57  Kadıköy'de denizde ceset bulundu - Haber
10:57  KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI; MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haber
10:54  Memur-Sen Konfederasyonu: "Doğru ve tarafsız bir şekilde mesleğini yapan basın emekçilerinin... - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 11:08:37