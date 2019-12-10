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Konya Valisi Toprak: "Enkazdaki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, iki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

10.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:26
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, iki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vali Toprak, bahçe duvarı nedeniyle evdeki göçüğün geç fark edildiğini ve enkazda kalanların bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.
Konya'da sabah saatlerinde iki katlı evde göçük meydana geldi. İhbar üzerine merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'taki kerpiç eve giden itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yakınlarının gözyaşları arasında ambulanslara alınan cenazeler, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte gelerek kurtarma çalışmalarını takip eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak burada yaptığı açıklamada, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
Vali Toprak, kerpiç evin sabah saat 04.30-05.00 civarında göçtüğünün tahmin edildiğini ancak evin dışındaki 2.5 metre uzunluğundaki duvardan dolayı geç fark edildiğini anlatarak, "70-80 yıllık kerpiç bir yapıda maalesef birisi 57 yaşlarında babaanne ve 17 ile 15 yaşında iki torununun cansız bedenine ulaşıldı. duvarı nedeniyle evin göçtüğü komşular tarafından geç fark edilmiş ve saat 09.00 gibi haberimiz oldu. Haberin geç alınmasından dolayı da olabilir maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti" dedi.
"BU DURUMDAKİ EVLER BOŞALTILACAK"
Vali Toprak, bölgede bu durumda olan evlerin bugünden itibaren boşaltılacağını duyurdu. Toprak açıklamasına şöyle devam etti: "Bu binalar çok eski toprak yığma olduğu için belli bir dönemden sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da alınca çözülmeler oluyor. Çevre taranacak, risk altındaki binalar boşaltılacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar başladı."
(İHA)
Konya Valisi Toprak:

Mustafa Toprak, Orhan Toprak, Bahçe, Konya, Güncel

Kaynak: İHA


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