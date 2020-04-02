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Konya Valisi Toprak, koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.

02.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52
Konya Valisi Toprak, koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere kent merkezindeki esnaf ve gıda marketlerini ziyaret etti.
Toprak, sohbet ettiği esnafa alınan tedbirleri uygulamalarından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Ziyaretlerinde sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlarla sosyal mesafeyi korumaya özen gösteren Vali Toprak, virüsün yayılmasına karşı ülke olarak topyekun yürütülen titiz çalışmaların dünyaya örnek olduğunu söyledi.
İncelemeleri sırasında koruyucu maske takan Vali Toprak, vatandaşlardan da aynı hassasiyeti göstererek hijyen kurallarına uymalarını istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Toprak, Orhan Toprak, Konya, Güncel
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