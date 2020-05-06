Haber, Son Dakika, Haberler

KONYA Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyor

Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyorTÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi'nde sessizlik sürüyor.

06.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:23
Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyor
TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi'nde sessizlik sürüyor. Vatandaşlar, 18 Mayıs'a kadar kapalı olacak müzenin ziyarete açılacağı günü bekliyor.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mevlana Müzesi, geçici bir süreliğine ziyarete kapatılmıştı. Kapısına kilit vurulan müze, sessizliğini halen koruyor. Müzenin yakınındaki Mevlana Meydanı da bomboş kaldı. Her yıl ramazan ayında özellikle iftar sonrası binlerce kişinin dua etmek için akınına uğrayan müzede, bu yıl kuş seslerinden başka bir ses duyulmuyor.
Uzun süredir o bölgede yaşadığını belirten İsmail Vecdi Tekmen, Ben uzun süredir bu bölgede yaşıyorum. Buraya dünyanın birçok yerinden insanlar gelir. Buralar her zaman tıklım tıklım olurdu. Adım atacak yer olmazdı. Maalesef hastalık nedeniyle buralar bomboş kaldı. İlk kez burayı böyle görüyorum. İnşallah en kısa sürede bu günler geçer diye konuştu.
18 MAYIS'DA ZİYARETE AÇILMASI BEKLENİYOR
Müzenin giriş kapısına asılan yazıda ise, Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 1 Nisan Çarşamba gününden 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzelerin hizmete kapatılmasına karar verilmiştir denildi. KONYA Vatandaşlar Mevlana Müzesi’nin ziyarete açılacağı günü bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Türkiye’de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Haberler››Güncel››KONYA Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Almanya'da DİTİB'den karantinadaki sığınmacılara yardım - Haber 20:28: Mardin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yollar şelaleye döndü - Haber 20:28: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı - Haber 20:27: SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haber 20:22: Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:42: Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu - Haber 19:20: "Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler