Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
09.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Konya , Karaman , Niğde ve Aksaray 'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Konya kent merkezi ile Karaman'da ise sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Konya kent merkezi ile Karaman'da ise sağanak beklendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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