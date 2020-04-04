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Konya'ya araç giriş çıkışları durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Konya'ya araç giriş çıkış yasağı başladı.

04.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:45
Konya'ya araç giriş çıkışları durduruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Konya 'ya araç giriş çıkış yasağı başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin diğer illerle olan tüm ana bağlantı yollarında uygulama gerçekleştiriyor.
Konya'nın giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde ekipler, tır ve kamyon harici tüm araçları durduruyor.
İzin belgesi bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor, sürücüler ise konuyla ilgili bilgilendiriliyor.
Aksaray 'da Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor
Aksaray'da polis ve jandarma ekipleri, şehir girişlerindeki 4 noktada, (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler, Ankara, Konya, Adana, ve Nevşehir kara yollarından Aksaray'a seyreden araçları denetliyor.
Sivil araçları ve toplu taşıma araçlarını durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ve jandarma ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulunuyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yolcular ve sürücülerin ateşlerini ölçüyor.
Öte yandan Ankara'yı Akdeniz'e bağlayan Ankara-Aksaray ve Aksaray-Adana kara yolunun en sakin günlerini geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Aksaray, Konya, Güncel
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