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Konya'ya atanan Emniyet Müdürü için uğurlama töreni düzenlendi

Konya'ya atanan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın için uğurlama töreni düzenlendi.

25.09.2019 13:31Konya'ya atanan Emniyet Müdürü için uğurlama töreni düzenlendi
Konya'ya atanan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Kararname ile Tekirdağ genelinde başarılı işlere imza atan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Konya'ya atanan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın için İl Emniyet Müdürlüğü Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, emniyet personeli ve gazeteciler katıldı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tüm personelden helallik istedikten sonra kentten ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Aydın, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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