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Konya'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı

Korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını azaltmak için Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Konya'da da araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

04.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:58
Konya'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı
Korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını azaltmak için Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Konya 'da da araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderilirken, izin belgesi olan sürücüler ise yollarına devam etti.

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa zamanda dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısının sona ermesinin ardından Korona virüsle ilgili alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak illerine araç giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından Konya'da da bu karar uygulanmaya başlandı. Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülerin kente giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Gece saatlerinden itibaren geçerli olan genelge ile beraber kente giriş yapmak isteyenler ve izin belgesi olmayan sürücüler geri dönüş yaparak geri çevrildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Konya, 3. Sayfa
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