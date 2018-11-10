Konya'ya Şehit Ateşi Düştü

Hakkarı'nin Şemdinli
ilçesi Derecik
beldesindeki Ortaklar
köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada şehit olan 4 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya
'nın Ereğli
ilçesine ateş düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne ait Süngü Tepe üs bölgesinde atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada 4 asker şehit oldu, 20 askerde yaralandı. Şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde eskiden belde statüsünde olan Belkaya
Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Acı haberi alan anne Rukiye Daş ve yakınları sinir krizi geçirdi.
4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ
Daha önce çiftçilik yapan ve vatani görevinin ardından 5 yıllık uzman çavuş olan şehit Daş'ın, ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Daş'ın babası Mahmut Daş'ın 9 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit Daş'ın dün ağabeyi Turan Daş ile telefonla görüştü ve Ramazan Bayramı
'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan şehit Daş'ın, daha önce Suriye
'ye yönelik yapılan 'Zeytin
Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' operasyonlarında görev yaptığı ve Hakkari
'ye ağustos ayında atandığı öğrenildi. Şehit Daş'ın cenazesinin yarın Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Şehit Daş'ın bir silah arkadaşı ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Halil Daş'ın resminin altına Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını belirterek, "Allah rahmet eylesin, bizim mesleğimiz, böyle hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiç yarım kalır' yazılı mesaj paylaşması dikkat çekti.
Konya
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:08