Haberler» Güncel» Haber

Konya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üs bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın acı haberi memleketi Konya'ya ulaştı.

09.09.2019 09:22 Konya'ya şehit ateşi düştü
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üs bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın acı haberi memleketi Konya'ya ulaştı.
Spingin Tepe üs bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Sarı'nın acı haberi Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki ailesine haber verildi. Sarı'nın bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle Konya Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.



Çukurca, Piyade, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34   60 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
10:34   Kadıköy'deki dikiz aynası hırsızı kamerada
10:34   Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı
10:33   İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim (3)
10:33   Mersin, Adana ve Hatay güç birliği yapacak
10:33   (ek hava fotoğrafları ) - kavacık'ta özel üniversite binasındaki yangın söndürüldü
10:32   İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı