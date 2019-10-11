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Konya'ya şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİSuriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

11.10.2019 20:57
Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Mermer'in cenazesini Konya Havalimanı'nda annesi Necla, babası Recep Mermer, yakınları, protokol üyeleri ve askerler karşıladı.
Askeri uçaktan indirilen şehit Mermer'in cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada annesi Necla Mermer ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konan şehit Mermer'in cenazesi yarın Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'ta öğle namazından sonra düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.
Konya'ya şehit ateşi düştü

Yunus Mermer, Konya, Azez, Güncel

Kaynak: DHA

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