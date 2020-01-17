Konya'ya şehit ateşi düştü

IRAK kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın (22) Konya 'nın Ilgın ilçesi baba evine ateş düştü.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan, 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Altınayak ve annesi Elif Altınayak'a askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Altınayak'ın, gittiği camiden dönüşte, oğlunun şehit olduğunu öğrendiği belirtildi. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar ve 5 kardeş olan Fevzi Altınayak'ın cenazesinin yarın mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.