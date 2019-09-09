Haberler» Güncel» Haber

Konya'ya şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CANEZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın...

09.09.2019 15:11 Konya'ya şehit ateşi düştü (3)


ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CANEZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve  Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi,  memleketi Konya'ya getirildi. Konya Havalimanı'nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, nişanlısı Sedagül Ayhan ile yakınları karşıladı.  Tuğgeneral Fidan Yüksel,   Şehit Sarı'nın nişanlısına Sedagül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sedagül Ayhan'da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığı ve operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.
"ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ TAKMAYA KIYAMADIM'
Gözyaşları içinde nişanlısının cenazesinin gelmesini bekleyen Sedagül Ayhan,  nişan yüzüğünü çizilecek diye takmaya kıyamadığını söyledi. Ayhan, "Yüzümüzü takmaya kıyamadım çizilecek diye. Ben onun selasını mı dinleyecektim, Allah'ım. Valla  Yasin değildir o.  Yüzüne hasret kaldım, kapılarda gözüm kaldı." dedi. Ayhan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Türk Yıldızları uçağıyla Konya'ya getirilen şehit Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit Yasin Sarı'dan geriye nişan töreninde oynarken çekilen görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü
----------
-Tuğgeneral'ın nişanlısına başsağlığı dilemesi
-Nişanlısı ve şehidin ailesinden detay
-Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi
-Nişanlısının ağlaması
-Ailesinden detay
-Nişanlısının tabuta sarılması
-Nişan törenindeki görüntüler

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

=====================



Hudut Tugay Komutanlığı, Yasin Sarı, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04   Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi
17:04   - Bakan Pakdemirli, Moskova'da yangın uçağını bizzat denedi- Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin arazi...
17:04   İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde
17:04   Eşinin parasını harcadı, kendisini bıçaklayıp, 'gasbedildim' dedi
17:04   Konyaaltı Belediyesi'nde 09.09.2019 telaşı
17:04   Hayvansever çift, barınakta evlendi
17:03   Altınözü'nde atık su ihtiyaçları karşılanıyor