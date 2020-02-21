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Konya yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulundu

Yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulunduKONYA'da, yangın çıkan kafeteryada, iş yeri sahibi Nevzat Taner T., başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu.

21.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:42
Yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulundu
KONYA'da, yangın çıkan kafeteryada, iş yeri sahibi Nevzat Taner T., başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu. Polis, T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.
Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Özdoğan Sokak'ta bulunan bir kafeteryada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ile polise verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Daha sonra içeri giren itfaiye ekipleri, kafeteryanın terasında, iş yeri sahibi Nevzat Taner T.'yi tüfekle başından vurularak ölmüş halde buldu.
Polis, yanında tüfek bulunan T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Konya yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulundu

Nevzat Taner, Güncel

Kaynak: DHA


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