Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KONYA Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı

Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandıKonya'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece...

27.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:33
Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı
Konya 'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Rıza Dağtekin ve Ahmet Sonkur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Olaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü İsmail Sonkur, Ahmet Sonkur ve Hasan Rıza Dağtekin öğle saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şüpheli, 'Görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. KONYA Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Acil Servis, Konya, Güncel

Haberin Videosu :

KONYA Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KONYA Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik

Son Dakika Güncel Haberleri

19:53: -Pakistan Halkından Sağlık Çalışanlarına Beyaz Bayraklı Destek - Haber 19:52: Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı - Haber 19:52: Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Haber 19:51: Kaçak üretilen 42 bin 620 tıbbi maske ele geçirildi - Haber 19:51: New York'ta mobil morglar kuruldu - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber