Konya yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi

Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi

Konya'da, takip ettikleri, içinde 5 kişi bulunan otomobile ateş açarak, 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aziz Kocayiğit (25) ve Muhammet Ali Yorgun (23), yerel mahkemece 2 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 kişiye yönelik eylemleriyle ilgili de sanıkların beraatına karar verdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanıklara, bu kişilere yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesini isteyerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Muhammet Ali Yorgun'un amcası Mahmut Yorgun, "Yaralanan kişi ve diğer kişiler davacı olmadı. Bize göre çok ağır bir ceza oldu" dedi.

Olay, 24 Aralık 2014'te merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Aziz Kocayiğit, iddiaya göre arkadaşı Oğuzhan Koyunsever'in bıçakladığı Ali Çalışır'ın (35), tedavisinin ardından geldiği polis merkezinden ifade verip otomobiliyle ayrıldığını fark etti. Kocayiğit, yanındaki arkadaşı Muhammet Ali Yorgun ile Çalışır'ın peşine düştü. Aracıyla, Çalışır'ın otomobilinin önünü kesip, tabancayla ateş açtı. Çalışır'ın yanındaki Anşana K. (50) sol omzundan vurulup yaralandı. Olay sonrası kaçan Aziz Kocayiğit polis ekiplerince yakalandı.

'ARACIN DURMASI İÇİN LASTİĞE ATEŞ ETTİM'

Gözaltına alınan Aziz Kocayiğit, emniyette verdiği ifadesinde, Ali Çalışır ile arkadaşı Oğuzhan Koyunsever'in kavga ettiğini ve ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben ayırmak için aralarına girdim. Ali Çalışır, bana da vurmaya başladı. Yerden aldığı taşla her yerime vuruyordu. Ali Çalışır'ın elinde şiş olduğunu görünce olay yerinden uzaklaştım. Bir arkadaşımın arabasını alıp arkadaşım Muhammet Ali ile birlikte polis merkezinin önüne geldim. Ali'nin arabasının hareket ettiğini gördüm. Bir süre takip ettikten sonra aracımı, onların önüne kırdım ve durdular. Ben kapıya yöneldiğimde, otomobille kaçmaya başladılar. Ben aracın durması için lastiğine doğru ateş ettim" dedi.

Tabancanın tutukluluk yaptığını öne süren Kocayiğit, "Tabanca ilkinde tutukluluk yaptı, ikinci attığımda silah ateş aldı. 4 el ateş ettim. Aracın lastiğine ve bagaj kısmına korkutmak amaçlı ateş ettim. Araçta Ali Çalışır ve yeğeni olduğunu sanıyordum. Başka birilerinin olduğunu bilseydim ateş etmezdim diye konuştu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kocayiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARŞI TARAF 'UZLAŞTIK' DEDİ, ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Aziz Kocayiğit, mahkemedeki savunmasında tabancayla ateş eden kişinin o sırada yanında bulunan arkadaşı Muhammet Ali Yorgun olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Yorgun da gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Yorgun, tabancanın Aziz Kocayiğit'e ait olduğunu ve onun ateş açtığını söyledi. Yorgun da mahkeme kararıyla tutuklandı. Bu sırada olay sırasında yaralanan Anşana K. ile Ali Çalışır, yanlarında bulunan Fatma Çalışır, Hüseyin Çalışır ve Kamer Öztürk, karşı tarafla uzlaştıkları gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçti.

18 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI

Tutuklu Aziz Kocayiğit ve Muhammet Ali Yorgun, yargılandıkları Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılı Şubat ayında görülen karar duruşmasında, otomobildeki Fatma Çalışır, Hüseyin Çalışır ve Kamer Öztürk'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatlarına karar verildi. Aziz Ali Çalışır ve Anşana K.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ise 18 yıl 4'er ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar Aziz Kocayiğit ve Muhammet Ali Yorgun'un, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunun otomobildeki diğer 3 kişiye yönelik olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtip, yerel mahkemenin aldığı hükmün bozulmasına karar verdi.

Sanıklardan Muhammet Ali Yorgun'un amcası Mahmut Yorgun, Yargıtay'ın aldığı karara tepki göstererek şunları söyledi

Yeğenime yerel mahkeme 18 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay ise bu kararı bozdu ve daha fazla ceza verilmesini talep ederek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Bu olaya adaletsizlik gözüyle bakıyoruz. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Yaralanan kişi ve diğer kişiler davacı olmadı. Bize göre çok ağır bir ceza oldu. Yargıtay'ın cezayı bozmasıyla daha fazla ceza alacaklar. Bir yaralama suçunda, verilebilecek bir ceza olmadığı kanaatindeyiz."

Kaynak: DHA