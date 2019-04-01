Konya Yayaya Vurup Kaçtı

Yayaya vurup kaçtı Konya
'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Bu anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otomobilin kazadan sonrada kaçtığı öğrenildi.
Kaza, 28 Mart akşamı saat 21.45 sıralarında merkez Meram
ilçesi Küçük Aymanas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıkan bir kişi sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, karşıdan gelen otomobil yayaya çarpıp, hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Konya, Güncel
Kaynak: DHA